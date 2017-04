In het handbal heeft Callant Tongeren gisteren een gouden zaak gedaan in de strijd om de titelfinale. Tongeren won met 28-21 van Initia Hasselt, en springt zo over Hasselt naar de tweede plaats in het klassement. Met nog één wedstrijd voor de boeg heeft Tongeren nu alles in eigen handen om de titelfinale tegen Bocholt binnen te rijven.