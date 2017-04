“Geen Hasselaar meer op KRC Genk na een fusie”

Hasselt / Genk / De Pinte - “Een fusie zou het niet betekenen, voor de voetbalclubs van Hasselt en Genk. Wel een opslorping. Hasselt heeft geen voetbaltraditie, voor Genk is het extra geld van Sporting Hasselt peanuts. Dat eerste jaar zouden ze misschien nog spelen als KRC Genk-Hasselt. Maar dat woordje Hasselt zou steeds kleiner worden. Zoals Wilrijk sinds Germinal Beerschot-Wilrijk”, concludeert sporteconoom Trudo Dejonghe. Voor de zaalsporten kan het wel een en ander opleveren in zijn ogen. Zoals bijvoorbeeld één grote sporthal waar die allemaal aan hun trekken komen (en dus kunnen gaan voor topsport). Een beetje zoals Barcelona nu al doet als ondersteunende club voor zowat alle grote sporten. Zonder de voetbal, dan.

