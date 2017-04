“Dit is platte politiek waarmee LRM in een slecht daglicht gaat komen”

Hasselt -

"Ha, ik ben net voor LRM aan het werken", lacht voorzitter Hugo Leroi van LRM als we hem op zondagnamiddag bellen voor zijn reactie op de jongste berichtgeving over mandatarissen en hun vergoedingen. “Ik voel me helemaal niet aangesproken. Dit is platte politiek. De realiteit is veel meer genuanceerd. Maar ik ben wel bang dat LRM hiermee in een slecht daglicht kom te staan. En dat sommigen dit willen aangrijpen om PMV en LRM op één hoop te gooien.”