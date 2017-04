“Iedereen helpt om droom kankerpatiëntje Jayden (6) te laten uitkomen”

Leopoldsburg -

Wat een paar weken geleden begon met de verkoop van enkele knutselwerkjes van oma Elly voor haar kleinzoon en kankerpatiëntje Jayden (6), is vandaag uitgegroeid tot een benefiet waar honderden Kampenaren hun schouders onder hebben gezet. “Jayden droomt van een reis naar Disneyland Parijs”, vertelt Elly, die met haar bescheiden actie geld wilde inzamelen voor de trip. “Intussen is half Leopoldsburg in de bres gesprongen. Hartverwarmend.”