Laatste wens van jonge kankerpatiënte ging in vervulling, al kon ze dat zelf niet meer meemaken

Nauwelijks twintig jaar oud was ze, maar vorig jaar in oktober werd er osteosarcoom vastgesteld bij Racine. Maandenlang vochten zij en haar familie met alle macht tegen de zeldzame vorm van botkanker, maar afgelopen week verloor Racine de strijd. Haar familie zorgde er echter voor dat haar laatste wens in vervulling kon gaan.

Toen het ernaar uit begon te zien dat ze de kanker niet zou kunnen overwinnen, had de Filipijnse Racine Pregunta haar familie op de hoogte gebracht van haar laatste wens: om mooi te sterven. Een verzoek dat haar familie met veel liefde inwilligde toen Racine overleed.

Het meisje had een hele lijst opgesteld met een speciale jurk, een hoofdband met bloemen en zelfs instructies voor haar make-up. Ook haar begrafenis zelf had ze in detail uitgetekend. De wens om “mooi te sterven” was geïnspireerd door een film die Racine gezien had: Die Beautiful.

Foto: Facebook

De film gaat over een transvrouw die sterft terwijl ze gekroond wordt in een schoonheidswedstrijd. Het was een groot succes op de Filipijnen.

De zus van Racine deelde het verzoek van het meisje op Facebook, samen met enkele foto’s van vlak voor haar begrafenis. Racine draagt de witte, mouwloze jurk waar ze om gevraagd had, met de bloemenband om haar hoofd en perfecte make-up.

“Vandaag, verzoek ingewilligd, en al wat ik zie ben jij, lachend.”, zo schreef zus Rolyn op Facebook. “Op weg naar de zonsondergang, vrienden en familie verzameld om hun laatste vaarwel te wensen aan Racine die nu voor altijd in schoonheid slaapt. Je zal altijd in ons hart zitten.”