Nieuwe regeling van de Efteling zet kwaad bloed bij bezoekers: “We willen enkel duidelijkheid scheppen”

Mensen met een fysieke beperking of handicap mogen niet zomaar meer binnen in De Efteling. Het Nederlandse pretpark eist dat dergelijke bezoekers een verklaring van een arts bij zich hebben om te bewijzen dat ze gehandicapt zijn. En dat lokt heel wat verontwaardigde reacties uit.

Op de website van De Efteling lezen we dat mensen met een beperking een faciliteitenkaart kunnen ophalen, maar dat daarvoor wel een verklaring van een onafhankelijke dokter nodig is. Een gehandicaptenkaart is niet voldoende. “In de verklaring van de arts moet staan dat je niet in staat bent om de attracties via de gewone wachtrij te bezoeken”, klinkt het.

Arts Bart Bruijn reageerde via Twitter dat huisartsen dergelijke verklaring helemaal niet mogen schrijven:

@Efteling @CBoonacker @AmberBindels Wij mogen die niet leveren! Attest. Houd op ons voor uw commerciele karretje te spannen, anders moet ik openbaar heel hard gaan ageren. — Bart Bruijn (@Bartissimus) 22 april 2017

Volgens de @Efteling is een door arts ondertekende verklaring geen medische verklaring. En die arts moet ook "onafhankelijk" zijn. Huh? — Henk Jan Out (@HenkJanOut) 23 april 2017

“Vorm van chantage”

Enkel een arts die geen voorgeschiedenis heeft met de patiënt kan dergelijke verklaring afleveren. “Dat zou een keuring met beoordeling zijn door iemand die de klant niet kent. Bovendien moet diegene dan wel weten wat de eisen zijn aan die keuring. Wat moet de klant niet kunnen, bijvoorbeeld. En dat moet worden hardgemaakt op medische gronden. Anders is het maar een mening en dat mag nou net ook weer niet. Eigenlijk is het een vorm van chantage die vaak zorgt voor conflict tussen patiënt en arts’’, aldus Bruijn.

De regel is al in voege sinds 1 maart maar komt nu onder de aandacht door het verhaal van Amber Bindels (28) uit Tilburg. Zij zit in een rolstoel door spasmen en wilde dit weekend maar wat graag naar De Efteling. Omdat ze pas op zaterdag besloot om zondag te gaan, kon ze echter niet meer naar haar huisarts gaan om in orde te zijn met de nieuwe regel. Waar ze ook niets van wist. “Ik moet dus bewijzen dat ik gehandicapt ben”, reageert ze verbaast.

tweet

“Duidelijkheid”

“Bij een persoon als Amber kun je goed zien dat ze een beperking heeft”, reageert het pretpark via zijn woordvoerster. “Maar iemand met epilepsie of autisme is daarin onzichtbaarder. De verklaring is er dus gekomen om voor ons duidelijkheid te scheppen. En dan gaat het niet alleen om de handicap, maar ook hoe wij als park het beste kunnen reageren als er iets misgaat’. Niemand is hetzelfde. Sommige mensen kunnen wel een paar uur zonder rolstoel lopen, maar sommigen ook weer niet.’”

“Het enige wat wij willen is duidelijkheid zodat wij de juiste voorzieningen kunnen aanbieden. Als blijkt dat er een efficiëntere manier is om dat te regelen, dan zullen we daar zeker naar kijken”, klinkt het.