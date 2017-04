Dit kiezen William en Kate als ze online eten bestellen: “William kan nooit kiezen!”

Ze zien er altijd beeldig uit in hun designer outfit, gepaard met een perfecte haardos. Het leven van de Britse prins William en z’n vrouw Kate lijkt wel een sprookje. Maar eigenlijk zijn het ook maar gewone mensen, en dat bewijzen ze maar al te graag in een interview op de Britse Radio 1. “Wat ik kies als we online eten bestellen? Steevast rijst met currysaus”, zegt Kate Middleton.

“Ik vraag mij af of jullie eigenlijk takeaway food mogen bestellen?”, vraagt de host van de talkshow Scott Mills. “Dit zijn echt zo’n absurde vragen waar ik graag een antwoord op zou hebben”, gaat hij verder. Kate Middleton verklapt dat ze gek is op rijst met currysaus maar dat William het soms moeilijk heeft om te kiezen. “Ik wil gewoon nooit een pikant gerecht nemen, ik heb het daar niet zo voor”, gaat hij verder. Wanneer een andere gast in de studio vraagt of ze eigenlijk wel serieus genomen worden als ze hun eten willen laten bezorgen op het koninklijk paleis, antwoordt William dat ze het ook niet daar laten bezorgen. “We gaan er meestal zelf om, of nuja... Iemand doet het eigenlijk voor ons”, sluit hij af.