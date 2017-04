“Voormalig burgemeester Houben van Maastricht overleden”

Oud-burgemeester Philip Houben van Maastricht is zondagmorgen overleden. De 76-jarige oud-politicus zou aan kanker hebben geleden en een kort ziekbed hebben gekend, schrijft 1Limburg.

1985-2002

Houben was lang burgemeester van Maastricht. Hij trad in 1985 aan en bleef eerste burger tot hij in 2002 werd opgevolgd door Gerd Leers. Houben was jarenlang lid van het KVP en later het CDA.

Verdrag van Maastricht

Tijdens de jaren-Houben was zijn stad gastheer van de eurotop waar het Verdrag van Maastricht werd gesloten, en dus de Europese Unie opgericht. “Voor 1991 kende niemand de stad. Na deze top was alles anders”, zou hij er later in een interview over zeggen. “De Britse minister Hurd gebruikte Maastricht zelfs maanden later als werkwoord. We can’t Maastricht the whole of Europe, zei hij in een interview. Prachtig toch.”