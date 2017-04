Mivis verliest veel terrein na laatste ronde

Christopher Mivis is na een zwakke laatste ronde van 77 slagen 38e geworden op het Turkish Challenge golftoernooi (Challenge Tour/200.000 euro) in het Turkse Belek.

De 28-jarige Truienaar, die na een tweede ronde van 64 slagen nog in de top-10 postvatte, kwam in de finaleronde niet verder dat 77 slagen, vijf over par en dit na zeven bogeys en twee birdies. Hij verloor meteen vijftien plaatsen en moest tevreden zijn met een gedeelde 38e plaats.

In de eindstand telde Mivis tien slagen meer dan de Engelsman Ryan Evans, die onder moeilijke omstandigheden een laatste ronde lukte van 71 slagen. Voor de 30-jarige Evans is het zijn eerste overwinning op de Challenge Tour.

Eindstand:

1. Ryan Evans (Eng) 267=66-66-64-71 -21

2. Tapio Pulkkanen (Fin) 271=62-69-67-73

3. Julien Guerrier (Fra) 273=65-69-68-71

4. Ruaidhri McGee (Ier) 275=72-66-66-71

5. Borja Virto (Spa) 276=68-70-67-71

. Clément Sordet (Fra) 276=70-65-69-72

. Grant Forrest (Sch) 276=69-66-68-73

...

38. Christopher Mivis (Bel) 283=71-64-71-77