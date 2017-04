Deze vrouw was (letterlijk) ondersteboven van huwelijksaanzoek vriend

Van een flashmob tot een zelfgeschreven nummer: vandaag is het huwelijksaanzoek van veel mannen en vrouwen op en top creatief. Dat geldt ook voor de Amerikaanse fotograaf, globetrotter en yoga-enthousiasteling Alec Horan (25). Hij reisde met zijn vriendin Steph Gardner (24) naar Hawaï, waar hij haar tijdens een complexe yogapose ten huwelijk vroeg.

Toen Stephanie ondersteboven over zijn benen hing, haalde hij de op maat gemaakte verlovingsring tevoorschijn. Hij vroeg of ze met hem wilde trouwen en de jonge vrouw reageerde uitzinnig. “Ze had niets zien aankomen en begon te huilen. Zelfs ik werd emotioneel”, aldus Alec, die het aanzoek gedurende zes maanden voorbereidde, in een reactie aan The Daily Mail. Bekijk het bewuste moment rond 1:40 in het onderstaande filmpje.