Worstelaar en vriendin bedanken fans met striptease

Nikki Bella, de verloofde van worstelaar John Cena, is een heuse internetsensatie op youtube. De vrouw geeft onder de naam ‘TheBellaTwins’ een kijk op het leven van zichzelf en haar tweelingzus Brie. Enkele dagen geleden bereikte het youtubekanaal de kaap van 500 000 abonnees en dat werd gevierd... met een striptease.

“Het spijt me dat het zolang heeft geduurd vooraleer ik deze gebeurtenis met jullie kon vieren, maar er was iemand die ik moest overtuigen om ook mee te doen”, zegt Nikki in de video. “Het is tijd om alles van onszelf aan jullie te geven”, gaat ze verder terwijl zij haar kamerjas uittrekt en John zijn t-shirt aan de kanten zwiert. De twee staan plezierig te dansen in hun blootje tot John plots een scheet laat. “Wow, wat heb jij gegeten zeg, de scheet van iemand anders?!”, reageert Nikki verontwaardigd. De grappige video werd al meer dan een miljoen keer bekeken en kon rekenen op tal van positieve reacties. Het koppel had eerder deze maand al reden tot vieren, want John vroeg begin april Nikki ten huwelijk.