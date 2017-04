Knappe blondine maakt selfie in sexy jurk, maar niemand kijkt naar haar

Thuiskomen na een lange dag werken, je kleren op de grond gooien en in de zetel duiken: je kent het misschien. Ook Twittergebruikster, die zichzelf kortweg Shelbs noemt, weet hoe dat voelt. Alleen lag er wel heel veel rommel in haar kamer toen ze een selfie de wereld instuurde, waardoor weinigen oog hadden voor de blondine maar wél voor de chaos achter haar.

“Ik heb vernomen dat het tijd is om zomerjurkjes aan te trekken”, schrijft de blondine bij een foto, genomen in de spiegel, waarop ze een luchtig grijs jurkje draagt. Ze tuit haar lippen en poseert alsof ze nooit iets anders heeft gedaan, maar het mag niet zijn: de aandacht gaat bijna onverdeeld naar wat er allemaal op de achtergrond ligt. Van kleren op haar bed tot boven haar raam en op de vloer.

Heard it was sundress season pic.twitter.com/TXbXrtLFKe — Shelbs (@_shelbizzle) 18 april 2017

“Ruim je kamer op, meisje”, schrijft een twitteraar. “Die kamer is een waar slagveld”, laat een ander weten. Toch heeft de zogenaamde Shelbs een geldig excuus: haar kleerkast heeft het begeven, dus moét ze wel creatief zijn om haar kleren op een andere manier te stapelen.

@crystalnis why are there clothes on the blinds — maya ?? (@mariahterrry) 20 april 2017

@_shelbizzle Oh no where yo closet at — Dishon (@DishonSwavey) 20 april 2017

@_shelbizzle That room be looking like a war zone — Z. (@zachery_38) 20 april 2017

@_shelbizzle she legit got a curtain made out of clothes ?? — Billy Batson (@Whoisfrancisc0) 20 april 2017

Het is niet de eerste keer dat een tweet van een rommelige kamer circuleert op het internet. In februari deelde de Amerikaanse tiener Julia Pecher een wrede foto van haar voet, nadat ze uit haar bed sprong... recht op een stekker. Een van de pinnen zat in haar voetzool gepriemd. “Als je kamer zo’n rommeltje is, moet je de gevolgen ervan dragen en accepteren dat je niet ziet waar je loopt”, schreef ze erbij. Haar tweet werd meer dan 15.000 keer gedeeld en verzamelde bijna 20.000 likes.