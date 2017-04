McLaren is verward door probleemloze testdag met Honda-motor

Eric Boullier, de teambaas van McLaren, geeft toe dat het erg verwarrend is dat Stoffel Vandoorne plots een probleemloze testdag had met de Honda-motor.

Tijdens de eerste van twee testdagen in Bahrein stond de McLaren MCL32 al na twee ronden terug in de garage door een probleem met de aangepaste Honda-motor. Daags nadien slaagde Stoffel Vandoorne er dan weer in om een ganse dag te testen en dat zonder problemen.

Op zich is de probleemloze testdag goed nieuws voor McLaren, ware het niet dat de probleemloze testdag voor bijzonder veel vraagtekens zorgt. McLaren is immers verward doordat de Honda-motor amper een dag later plots geen problemen kende.

Wanneer Boullier gevraagd wordt of de probleemloze testdag nu betekent dat het dramatische raceweekend in Bahrein voor Honda een anomalie was antwoordt Boullier:

"Nee, want het is erg moeilijk om te begrijpen wat er aan de hand is. We hebben overduidelijk de MGU-H vier keer veranderd. Op dinsdagochtend gaf de MGU-H na twee ronden de geest, waarna we de motor wisselden en nog 17 ronden konden rijden. Op woensdag kregen we een kleine waarschuwing maar konden fysiek op de wagen niets vinden dat fout was. Vervolgens konden we foutloos en zonder problemen rijden."

"Ik denk dan ook dat het voor Honda bijzonder moeilijk is om te begrijpen wat er fout is. Misschien is er een probleem met één of meerdere batches. Ik denk niet dat het een probleem met de wagen is, maar we vinden niet wat er fout is. We kunnen twee ronden of twee dagen zonder problemen rijden."

Boullier werd vervolgens gevraagd of het probleem temperatuur gerelateerd is, of het iets met de erg warme omstandigheden in Bahrein te maken kan hebben.

"Het was iets minder warm op de tweede testdag. Misschien volstonden die vijf of zes graden, ik weet het niet. Het is vreemd," aldus Boullier.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: