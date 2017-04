Mignolet: “Opzij gezet worden voor Karius was keerpunt in mijn Liverpoolcarrière”

Simon Mignolet doet het weer goed met Liverpool. In de Premier League staan The Reds te blinken op een derde plaats en hebben ze uitzicht op een ticket voor de Champions League volgend seizoen. Maar het liep lange tijd niet zo vlot voor Mignot en de zijnen. De Rode Duivel werd zelfs even door Liverpool-trainer Jürgen Klopp langs de kant geschoven en Loris Karius kreeg de voorkeur op de Truiense goalie.

Karius kwam in de zomer voor 4 miljoen pond (4,7 miljoen euro) van de Duitse club Mainz, maar moest met een handblessure afhaken voor de wedstrijden in de voorbereiding van het seizoen. Maar in september kreeg hij dan toch zijn kans. Dat draaide echter op een sisser uit, Karius maakte te veel fouten en na een 3-0-nederlaag tegen Middlesbrough in december smeekten de Liverpool-fans om de terugkeer van Mignolet, iets waar Klopp het uiteindelijk mee eens was.

Foto: Photo News

Champions League

“Ik ben blij met de manier waarop ik heb geantwoord toen”, vertelt Mignolet daarover. “Het gaat erom het hoofd koel te houden, hard te werken en dan te tonen met het team wat je kan. Als het jou overkomt, moet je in de spiegel proberen kijken en zien wat beter kan. Om het tij te keren moet je je concentreren en hard werken. Ik wil nu niet te veel achterom kijken, want we hebben nog werk voor de boeg.”

En vooral het zicht op de Champions League prikkelt de 29-jarige Truienaar. Het is al van 27 februari geleden dat Liverpool nog eens verloor (3-1 in Leicester) en The Reds staan te blinken op de derde plaats in de Premier League. Een ticket voor de Champions League ligt dus binnen bereik. “Ik denk dat de Champions League deel uitmaakt van de geschiedenis van Liverpool, om mee te vechten in Europa en aan de top van de Engelse eerste klasse. De ploeg is gretig om volgend jaar de Champions League te spelen, we willen erbij zijn”, besluit Mignolet.

“Geen Hart nodig”

Foto: Photo News

Ondertussen heeft Liverpool-trainer Jürgen Klopp aangegeven dat Torino-doelman (uitgeleend door Manchester City) Joe Hart geen doel is om binnen te rijven bij Liverpool. “Als we zouden willen, kunnen we dat doen. Hij is een geweldige doelman, als nationale doelman van Engeland heeft hij veel kwaliteiten, maar wij hebben zelf doelmannen van een hoog niveau. Maar op dit moment hebben we hem niet nodig en hopelijk ook niet in de toekomst. Dat ligt niet Joe. (lacht) Nee, we hebben al twee sterke doelmannen.”