Vrijdag speelt Lommel United bij Oud-Heverlee-Leuven de wedstrijd van de laatste kans nadat het afgelopen vrijdag verloor van Cercle Brugge met 0-1. Lommel United moet winnen om het behoud in 1B veilig te stellen. “Het zal op leven en dood zijn, maar wie had voor deze play-downs gedacht dat we bij de laatste wedstrijd nog een kans hadden”, klinkt het bij de strijdvaardige spelers.