Castors Braine neemt ruim de maat van Willebroek in eerste wedstrijd finale

Castors Braine heeft zaterdag in de eerste wedstrijd van de play-off-finale (best of 3) om de Belgische titel in het vrouwenbasketbal met ruime 86-57 cijfers gewonnen van Kangoeroes Willebroek. Bij de rust was het verschil al duidelijk: 46-29. De terugwedstrijd wordt volgende week zaterdag gespeeld. Een eventuele belle volgt maandag 1 mei in Eigenbrakel.