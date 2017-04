Skeelerseizoen begint voor Bart Swings met valpartij

Het internationale skeelerseizoen is voor Bart Swings in het Zuid-Duitse plaatsje Geisingen begonnen met een valpartij. Al in de eerste ronde van de puntenkoers over tien kilometer ging Swings zaterdag onderuit.

Het duurde tot halverwege de race voordat de veelvoudige wereldkampioen met assistentie van zijn Duitse ploeggenoot Felix Rijhnen zijn vertrouwde plek aan kop van het peloton weer had ingenomen. Het gebeurt maar zelden dat Swings op de wieltjes de balans verliest. Zeventien ronden voor het einde van de vijftig omlopen lange koers haalde Swings zijn eerste punten.

Achter vier Colombianen, van wie Hamilton Patina Dorado de triomf pakte, eindigde Swings uiteindelijk als vijfde.

Tas vierde

Bij de vrouwen finishte Sandrine Tas als op dit onderdeel als vierde. De overwinning ging naar de Colombiaanse Fabriana Arias Perez, maar de race werd gemaakt door de Duitse Mareike Thum, die met de derde plaats genoegen moest nemen.

Het gaat in Geisingen om de derde manche van de reeks wedstrijden om de Europa Cup. Bij de eerste twee, in Portugal en Zuid-Frankrijk, was de Belgische inbreng minimaal. In Geisingen, een dorpje van bijna drieduizend inwoners in de deelstaat Baden-Württemberg, wordt het ernst. Tas trainde al enige weken op de overdekte piste ter plekke.

In een wedstrijd over een ronde (200 meter) met vliegende start toonde Tas aan te beschikken over veel pure snelheid. Met een verschil van 65-duizendste seconde eindigde de studente uit Oostende als tweede achter de Amerikaanse Erin Jackson, die met 14.880 voor een baanrcord tekende. Stien Vanhoutte werd vijfde.

Bij de mannen klasseerde Swings zich in 14.180 als zevende. De zege ging naar de Colombiaan Cesar Nunez in 13.943. Bij de junioren eindigde de talentvolle Indra Médard als derde.

Op de slotdag van de wedstrijden op de snelste baan van Europa staan er puntenafvallingskoersen en de beslissende races over 500 meter op het programma.

Swings had zich voorgenomen na het schaatseizoen een maandje rust te nemen en in Geisingen weer zijn geliefde werkzaamheden als skeeleraar te hervatten. Omdat hij het niet kon later verscheen hij echter al begin deze maand aan de start voor een halve marathon in Berlijn, waar hij prompt achter de Fransman Ewen Fernandez als tweede eindigde.