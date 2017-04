Waasland-Beveren heeft na vier speeldagen eindelijk de nul weggeveegd in Play-off 2. De bezoekers wonnen op het veld van Lierse met 2-3. In de tweede helft vielen vier doelpunten, waarvan drie op acht minuten. De Waaslanders komen in de stand van groep A zo naast de Pallieters, op de voorlaatste plaats.