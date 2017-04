Kortrijk knalt zich naar punt in extra tijd tegen Eupen

KV Kortrijk sleept zich al een tijdje naar het einde van het seizoen. De West-Vlamingen zijn al maanden op de sukkel en trainer Karim Belhocine lijkt te moeten opkrassen na het seizoen, maar thuis tegen Eupen toonde het veerkracht. Het kwam 1-3 achter diep in de wedstrijd, maar knokte zich op karakter nog naar een 3-3 gelijkspel. Bekijk vanaf 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Kortrijk kende geen rimpelloze voorbereiding op de match. Trainer Belhocine staat al langer ter discussie en de voorbije dagen gonsde het van de geruchten over een mogelijke opvolger. Desondanks stond de Algerijn gewoon langs de zijlijn en hij zag zijn ploeg dramatisch beginnen. Al na acht minuten moesten de Kerels achtervolgen. Henry vond Ocansey en die maakte zijn vijfde van het seizoen. Vier minuten moest doelman Kaminski alweer een bal uit zijn netten vissen. Henry stond op de juiste plek en devieerde een afgeweken schot in doel. De thuissupporters konden er niet mee lachen en gaven hun ploeg een striemend fluitconcert, met effect. Blondelle legde Kagé neer in de zestien, de bal ging op de stip. De Smet nam zijn verantwoordelijkheid op en zette de 1-2 op het bord.

Een kwartier voor tijd leek Garcia de match te beslissen. Hij werkte een voorzet van Ocansey hoog in doel en het stond 1-3. Kortrijk op weg naar een zoveelste nederlaag, maar plots veerden de Kerels recht. In een dol slot zorgden Totovytsky en Sarr nog voor een 3-3 eindstand, een onverhoopt punt.