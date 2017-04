Nina Derwael toont haar medaille: “Wist dat het mogelijk was”

Brussel - “Ik realiseer me nog niet wat ik gedaan heb”, zo verklaarde Nina Derwael zaterdag na het behalen van de gouden medaille op de brug met ongelijke leggers tijdens het EK turnen in het Roemeense Cluj-Napoca

“Ik weet niet wat zeggen, ik ben heel tevreden”, vervolgde de 17-jarige Derwael, als senior toe aan haar eerste EK. “Na mijn resultaten in de kwalificaties hoopte ik hetzelfde te kunnen doen in de finale. Diep vanbinnen wist ik dat ik in staat was om een medaille te veroveren. Bovendien voelde ik me vandaag erg goed. Ik ben heel tevreden.”

Derwael kwalificeerde zich met de beste oefening van alle deelneemsters (samen met de Duitse Elisabeth Seitz) voor de eindstrijd van haar favoriete toestel. Daardoor mocht ze dromen van een medaille. De Truiense deed in de finale met een waardering van 14.633 nog beter dan haar 14.566 uit de kwalificaties. Ze hield zo de Russin Elena Eremina (14.300) achter zich. De Britse Elissa Downie en Seitz deelden het brons met 14.133.

Derwael is de eerste Belgische turnster die een Europese titel pakt. Ze is tevens de eerste landgenote sinds Aagje Vanwalleghem in 2005 die op het EK-podium staat. Vanwalleghem pakte toen in het Hongaarse Debrecen brons in de sprongfinale.