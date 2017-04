Charleroi klopt Zulte Waregem in slotfase en springt naar vierde plaats

Charleroi heeft zaterdag op de vierde speeldag in Play-off I met 2-0 gewonnen van Zulte Waregem. De Henegouwers forceerden het opnieuw in de slotfase en klimmen naar de vierde stek.

Op Mambourg stonden twee teams tegenover mekaar die dit seizoen nog niet konden winnen in Play-off I. Na een gesloten eerste helft leek daar geen verandering in te zullen komen. En ook na de pauze werden doelmannen Nicolas Penneteau en Kenny Steppe nauwelijks bedreigd. Toch slikte het team van Francky Dury nog twee treffers in het slot. Amara Baby verschalkte Steppe in de 90e minuut. En in de blessuretijd prikte Pollet het leer binnen, goed voor zijn zevende competitiedoelpunt.

In de stand gaan de Carolo’s met 30 punten voorbij KV Oostende (28 ptn) en Zulte Waregem (29), waardoor ze terug te vinden zijn op de vierde plaats.

AA Gent (33 ptn) en KV Oostende speelden vrijdagavond in de openingswedstrijd van de vierde speeldag 1-1 gelijk, voor de Buffalo’s een tegenvaller met het oog op de topper van zondagavond (18u) tussen Anderlecht (38) en Club Brugge (32). Blauw-zwart was vorig weekend met het 2-2 gelijkspel op Zulte Waregem opnieuw de verliezer van de speeldag, aangezien Anderlecht (0-1 in Oostende) en AA Gent (0-1 in Charleroi) hun wedstrijd wel wisten te winnen. Club Brugge kon nog niet winnen in deze play-offs en zag met een twee op negen Anderlecht uitlopen tot zes punten. Bij winst van de thuisploeg loopt Anderlecht negen punten uit en mogen de West-Vlamingen een kruis maken over hun titelambities.