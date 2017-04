Maria Sharapova speelt tegen Roberta Vinci eerste wedstrijd na dopingschorsing

De Russische tennisster Maria Sharapova speelt woensdag tegen de Italiaanse Roberta Vinci (WTA 35) haar eerste wedstrijd op het WTA-circuit na 15 maanden schorsing. Dat blijkt zaterdag uit de loting voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Duitse Stuttgart (gravel/710.900 dollar).

De dopingschorsing van Sharapova eindigt officieel dinsdagnacht. De voormalige nummer één van de wereld, die door haar lange afwezigheid geen ranking meer heeft, komt enkele uren later in actie in de eersterondepartij tegen Vinci. Sharapova moest geen kwalificaties afwerken aangezien ze een wildcard kreeg van de organisatoren.

De Russin werd op 8 juni door de Internationale Tennisfederatie (ITF) voor twee jaar geschorst nadat ze begin vorig jaar tijdens de Australian Open positief had getest op meldonium. Drie dagen later tekende de Russin beroep aan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). De schorsing startte met terugwerkende kracht vanaf 26 januari 2016, de dag waarop Sharapova de positieve test afleverde. Op 25 januari 2018 zou die schorsing ten einde lopen, maar de Siberische kreeg negen maanden strafvermindering van het TAS en zo kan ze vanaf 26 april opnieuw tennissen.

Sharapova kreeg wildcards voor de toernooien in Stuttgart, Madrid en Rome. Op het circuit werden die uitnodigingen door verschillende tennissters bekritiseerd. “Ze zal woensdag aankomen en zomaar aan het toernooi kunnen beginnen. Dat is een beetje bizar voor de andere speelsters”, verklaarde het nummer één van de wereld Angelique Kerber. De Duitse is vrij in de eerste ronde in Stuttgart en ontmoet in de achtste finales de winnares van de wedstrijd tussen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni (WTA 21) en de Française Kristina Mladenovic (WTA 19).