Goffin verliest halve finale in Monte Carlo van Nadal na scheidsrechterlijke dwaling

In de halve finale van het ATP-tornooi van Monte Carlo nam David Goffin het op tegen Rafael Nadal. Gestart vol goede moed na de zege tegen Novak Djokovic een dag eerder en goed tennis ging het in de eerste set gelijk op tot 3-2. Tot de scheidsrechter Cédric Mouriereen cruciale fout maakte, die Goffin helemaal uit zijn lood sloeg... Goffin raakte helemaal uit zijn concentratie en liet het spel uit handen glippen. Hij verloor hun eerste duel in het ATP-circuit tegen de Spanjaard met 6-3 en 6-1.

In de eerste set leek David Goffin zijn niveau van tegen Novak Djokovic vast te houden tegen Rafael Nadal. Al vroeg in de eerste set kon Goffin door de opslag van Rafael Nadal tot 2-1. Hij ging door op zijn elan en leidde met 3-2 toen een forehand van Rafael Nadal uit ging...

Drama! Umpire Cedric Mourier looks at the wrong mark, costing #Goffin a point as he serves at 3-2. Just saved break point, though. pic.twitter.com/iuz39Ui8vT — Live Tennis (@livetennis) 22 april 2017

Maar scheidsrechter Mounier zag dat even anders. Hij kam poolshoogte nemen bij Goffin, die hem de baltoets toonde, maar de scheidsrechter had een andere baltoets op het gravel van Monte Carlo voor ogen en gaf aan dat de bal binnen was. Dat zorgde ervoor dat het in die eerste set niet 4-2 werd voor Goffin, maar wel 3-3 gelijk. Nadal kreeg een golf van boegeroep over zich heen, Goffin was helemaal uit het lood geslagen.

In de tweede set sprong Nadal opeens vlotjes vooruit naar 6-3. De Belg was woedend en ging verhaal halen bij de supervisor. Zonder resultaat. Ook op Twitter fulmineerden de tennisfans, sommigen gewaagden zelfs van een ‘gestolen’ punt.

Niet alleen met voetbal maar ook bij tennis. Arbitrale dwaling ten top. #goffin #montecarlo — Michel Beukman (@mbeukman73) 22 april 2017

Goffin lost it from here... pic.twitter.com/Jgff6cbeaw — Ashish Jena (@ashishjena94) 22 april 2017

@marcellamesker Wat een blunder van de empire .Op een kritiek moment in eerste set.Goffin is door die fout uit zijn ritme gehaald. #mcarlo — Jan Berghoef (@JanBerghoef) 22 april 2017

Goffin and the crowd were robbed today. What a match we could of had but Cédric Mourier ruined it with his controversial and stupid call. — Steve (@terenigma) 22 april 2017

In Monte Carlo bij de wedstrijd Nadal Goffin is de sfeer tot een dieptepunt gedaald. Thanks, scheidsie! — Lisa MB (@levenslies) 22 april 2017

In de volgende set slaagde Goffin er maar niet om zijn focus terug te vinden en in een mum van tijd stond het al 6-1. Nadal op en over Goffin naar de finale, waarin hij Albert Ramos treft als tegenstander. Goffin zelf was nog steeds furieus over het onrecht dat hem werd aangedaan en de o zo hoffelijke Belg in andere omstandigheden, weigerde zelfs de scheidsrechter de hand te schudden. Hij werd wel onder luid applaus van het publiek naar de uitgang begeleid. Door zijn mooi parcours in Monte Carlo duikt Goffin maandag opnieuw op in de top 10 van de ATP-ranking.