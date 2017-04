Gratis drankje voor restaurantbezoekers die gsm wegsteken

Genk - Klanten die tijdens hun bezoek aan lunchzaak Dis & Dat in Genk hun gsm wegsteken, krijgen voortaan een gratis drankje. “Als mensen aan tafel een gezond, ouderwets gesprek hebben zonder heel de tijd te scrollen, word ik goedgezind”, klinkt het bij de Genkse uitbaatster Nadia Heylen (47).

“Het is niet dat ik gsm’s in mijn zaak helemaal wil verbieden, maar ik wil de gezelligheid bevorderen”, aldus Heylen. Daarom pikt Nadia er dagelijks een tafeltje uit: als de klanten aan dat tafeltje hun gsm niet gebruiken, krijgen ze een gratis drankje. “Ik vind het hartverwarmend als mensen een ouderwets gesprek met mekaar hebben. Maar geloof me, soms is het moeilijk om zo’n tafeltje te vinden.”

Positieve reacties

Momenteel is Dis & Dat de eerste zaak waar klanten beloond worden als ze hun gsm links laten liggen. “Een kleine handelaar die moet concurreren met grote bedrijven, dat is niet zo evident”, zegt Karel van Kerkhoven van de digitale klantenkaart Joyn, waar ze het idee mee bedachten. “We zien dat dit concept heel wat positieve reacties krijgt, dus uitbreiding valt zeker te bespreken.”

Helemaal weg moet de gsm in Dis & Dat trouwens ook weer niet. “Mensen die een foto van hun milkshake of stukje taart op sociale media plaatsen, dat maakt me ook wel blij.”