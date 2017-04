Tweede plaats voor Pieter Heemeryck op Challenge Gran Canaria triathlon

Pieter Heemeryck is zaterdag in Puerto Rico op de Canarische Eilanden als tweede geëindigd op de Challenge Mogan Gran Canaria triatlon (Ironman 70.3).

Hij moest na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen enkel de tweevoudige olympische kampioen Alistair Brownlee voor zich dulden. De Brit, die zijn debuut maakte op de halve triatlon, finishte in 4u03:09 en was daarmee 8:03 sneller dan Heemeryck (4u11:22). Ze waren allebei ongeveer samen uit het water gekomen, in de fietsproef zette Brownlee de 27-jarige Heemeryck op achterstand. De derde plaats was voor de Brit Mark Buckingham (4u15:36), tweede Belg werd Stenn Goetstouwers op de achtste stek (4u23:13). Sven Van Luyck, die lange tijd derde was, gaf op bij het begin van de halve marathon.

Bij de vrouwen liet tweevoudig wereldkampioene Ironman Daniela Ryf zich verrassen door Emma Pallant. De Britse liet 4u35:15 optekenen en bleef haar landgenote Lucy Charles (4u35:21) en de Zwitserse Ryf (4u38:35) voor, er namen geen Belgen deel.