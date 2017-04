Koelbloedige kapster jaagt overvaller weg: “Plots stond ze langs me met een mes in de hand”

Heusden-Zolder -

Donderdag heeft een gewapende vrouw geprobeerd een kapster te overvallen langs de Bieststraat in Heusden-Zolder. De agressieve vrouw zwaaide met een mes en eiste geld. Maar dat was buiten de koelbloedige kapster Ingrid gerekend. Zij hield de vrouw in bedwang en kon haar uiteindelijk op de vlucht doen slaan.