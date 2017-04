Polsblessure dwingt Kei Nishikori tot forfait in Barcelona

Kei Nishikori (ATP 5) zal volgende week niet deelnemen aan het ATP-toernooi in het Spaanse Barcelona (gravel/2,3 miljoen euro). De Japanner sukkelt met een aanslepende polsblessure. Dat heeft hij zaterdag bekendgemaakt.

Nishikori zou het tweede reekshoofd zijn in Barcelona, na ‘s werelds nummer één Andy Murray die vrijdag een wildcard kreeg van de organisatie. De Japanner pakte al tweemaal de toernooizege op het Catalaanse gravel (2014 en 2015).

“Ik vind het jammer dat ik forfait moet geven”, aldus Nishikori in een communiqué. “Dit is één van mijn favoriete toernooien, de voorbije jaren hebben me heel wat mooie herinneringen opgeleverd. Helaas is mijn rechterpols onvoldoende hersteld om deze week te spelen. Ik stel nu alles in het werk om zo snel mogelijk mijn rentree te maken.”