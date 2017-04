Wie wordt de nieuwe Franse president? Dit zijn de vier topkandidaten

De Fransen kiezen zondag uit elf kandidaten de twee die op 7 mei de beslissende ronde uitvechten. Vier kandidaten maken volgens alle recente peilingen een kans om in die finale te raken.

Emmanuel Macron

jaargang 1977, geboren in Amiens partij: tot 2009 socialisten, thans partijloos aanvoerder van beweging En Marche! oud-zakenbankier (Rothschild), onder president Hollande topminister van Economie hield lang spanning erin over kandidatuur, stapte pas in augustus uit de regering en in de race voerde campagne met linksliberaal hervormingsprogramma sinds de ‘val’ van François Fillon dé favoriet in de peilingen voor de eerste ronde getrouwd met zijn voormalige middelbare schoollerares (25 jaar ouder); geen kinderen

François Fillon

Foto: Photo News

jaargang 1954, afkomstig uit Le Mans (en zelf autofanaat) partij: Les Républicains oud-premier (onder president Sarkozy) stelde zich al in 2013 kandidaat, won tegen alle peilingen in de voorverkiezingen bij Les Républicains, tegen ex-president Sarkozy en ex-premier Juppé onthullingen Canard Enchaîné over nepjobs vrouw Penny (afkomstig uit Wales) en twee van hun vijf kinderen brachten campagne zware schade toe: was favoriet, nu op plaats drie in peilingen voerde campagne met uitgesproken conservatief programma, met ingrijpende sociaal-economische hervormingen (duur werkweek, pensioenleeftijd)

Jean-Luc Mélenchon

jaargang 1955, geboren in Tanger (Marokko) partij: ooit trotskist, daarna tot 2008 socialist, daarna Parti de gauche, nu aanvoerder La France Insoumise (‘Frankrijk dat zich niet onderwerpt’) lid Europees Parlement was in 2012 al kandidaat, haalde toen 11 procent voerde campagne met radicaal-links programma, spiegelt zich aan radicale bewegingen als Podemos (Spanje) of aan wijlen Hugo Chavez (Venezuela) kwam de voorbije weken sterk opzetten in de peilingen

Marine Le Pen

jaargang 1968, geboren in Neuilly-sur-Seine als ‘dochter van’ partij: Front National Europees Parlementslid, sinds 2011 voorzitter FN haalde de extreemrechtse partij uit de greep van stichter papa Jean-Marie, die ze in 2015 zelfs aan de deur zette als onderdeel van de ‘dediabolisering’ van het FN haar campagne veranderde de voorbije weken sterk van toon: ze ging, na een ‘sociale’ start, weer stevig de nadruk leggen op de traditionele FN-thema’s migratie, islam, veiligheid stond tot voor kort op 1 in peilingen eerste ronde, recent voorbijgestoken door Macron; zou volgens alle peilingen wel de tweede ronde halen - maar niet het Elysée.