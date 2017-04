VIDEO. Journaliste ‘onderbreekt’ weerpraatje met gigantische geeuw

Ook voor journalisten weegt een lange dag soms al eens door. Een reporter van tv-zender KSCH12 had er al een erg lange dag opzitten en vond dat het tijdens het weerpraatje even tijd was om uitgebreid te geeuwen. Wat ze niet wist was dat het signaal tijdens het weerbericht plotseling versprong naar de journaliste ter plaatste, waardoor iedereen kon ‘meegenieten’ van haar geeuw.

De weerman speelde met een komische noot in op het grappige incident: “Deedee ziet er wat moe uit daar, niet?” De journaliste, Deedee Sun, zag er het komische wel van in en postte op Facebook een video van het voorval. “Nog eentje voor de bloopers! Iemand heeft per ongeluk op de foute knop geduwd, waardoor iedereen mijn gigantische geeuw kon zien. En ja, ik was een beetje moe”, schrijft ze.