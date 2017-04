Filmpje met Cara Delevingne gaat de wereld rond, maar om een heel andere reden dan gepland

Topmodel en actrice Cara Delevingne is in ‘Suicide Squad’ te zien als de magische Enchantress. Nu heeft Imageworks, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor haar digitale metamorfose, een filmpje gedeeld waarin wordt getoond hoe ze te werk gingen. Dat wordt lustig gedeeld, maar krijgt veel kritiek. Blijkbaar hebben ze tijdens het bewerkingsproces ook haar taille flink versmald.

Het was modeblad Marie Claire die ontdekte dat het middel van de Britse actrice optisch werd versmald. Bij de concullega’s van modesite Refinery 29 schrijven ze dat het niet de eerste keer is dat men het lichaam van vrouwen in films over superhelden bewerkt.

Dat haar taille is versmald, wordt duidelijk vanaf 1:20 in het filmpje.

Ook de trailer van ‘Wonder Woman’, die deze zomer in de zalen wordt verwacht, kreeg kritiek om dezelfde reden. De makers hebben de okselholtes van de Israëlische actrice Gal Gadot digitaal gladgestreken. De onderliggende boodschap van deze tendens is verontrustend. “Er wordt gesuggereerd dat de natuurlijke lichaamsbouw van vrouwen niet goed genoeg is om geld binnen te halen in de filmindustrie”, staat er te lezen op de site.