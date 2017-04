Altijd honger? Dit ingrediënt is misschien de boosdoener

Zout maakt je niet extra dorstig, wel extra hongerig. Hoewel we nochtans al jaren overtuigd zijn van dat eerste toont een nieuw wetenschappelijk onderzoek, verschenen in vakblad Journal of Clinical Investigation, aan dat het niet klopt.

Een onderzoek van het German Aerospace Center, Max Delbrück Center for Molecular Medicine en de Amerikaanse Vanderbilt- universiteit heeft aangetoond dat zout voedsel dorst vermindert, maar honger aanwakkert. De reden? Je lichaam krijgt na de inname van zout meer behoefte aan energie.

Wetenschappers kwamen tot die conclusie na een experiment met een astronautendieet. Een groep van tien vrijwillige astronauten uit Rusland werd 105 dagen opgevolgd, een andere groep met tien proefkonijnen werden 205 dagen geobserveerd. Hun dieet had veel raakvlakken, op één ding na: er zaten verschillende hoeveelheden zout in hun maaltijden.

Dat leidde tot een opvallend verschil. De heren die meer zout aten, dronken minder. Bij de mannen die minder zout opnamen uit hun voedsel, werd er meer water gedronken. Meer nog: de eerste groep had ook meer honger, hoewel hun calorie-inname dezelfde was als bij de anderen.

De verrassende conclusie? Hoofdonderzoeker Jens Titze van de Vanderbilt-universiteit zegt dat een zoutrijk dieet ertoe leidt at je net minder gaat drinken omdat zout een mechanisme in de nieren activeert opdat ze water zouden vasthouden. Volgens hem is dat energieslopend voor ons lichaam, waardoor het naar meer eten snakt.

Geen nood: het effect treedt niet op als je een avond loos gaat met borrelnootjes, wel op langere termijn. Te veel zout is trouwens nefast voor je gezondheid, want het risico op diabetes, overgewicht en hartaandoeningen neemt toe.