Ze is meestal lief, maar deze reporter krijgt actrice Blake Lively kribbig

De Amerikaanse actrice Blake Lively (29) is immer vriendelijk maar toen ze vrijdag over de rode loper liep van de Power of Woman-bijeenkomst, georganiseerd door tijdschrift Variety, werd ze kribbig. Een journalist vroeg wat ze droeg en daar was de blondine niet mee gediend.

Lively was een van de eregasten op het evenement en gaf een krachtige speech over de verontrustende statistieken inzake kinderhandel. Daarnaast riep ze mensen ook op om dergelijke wanpraktijken stop te zetten. Voor haar toespraak flaneerde ze gracieus over de rode loper en kwam ze in contact met een journalist, die heel benieuwd was naar haar outfit.

“Echt waar? Op een evenement als dit pols je naar mijn outfit? Serieus: zou je hetzelfde vragen aan een man?”, zei de vrouw van de Canadese acteur Ryan Reynolds gepikeerd. “Ik ben hier aanwezig om meer bewustzijn te creëren en iets te veranderen. Om vrouwen aan te moedigen om te emanciperen. Dus je kunt me maar beter een andere vraag stellen”, klonk het nog.

Blake Lively popping off after someone asked her about fashion at #PowerOfWomen - "Are we really doing this? Would you ask a man that?" pic.twitter.com/iPftkPfoeF — Maeve McDermott (@maeve_mcdermott) 21 april 2017

Een journalist van USA Today plaatse een stukje van haar vlammende reactie op Twitter en de reacties op de beelden zijn verdeeld. Sommigen vinden het niet meer dan normaal dat ze van zich afbijt omdat polsen naar iemands outfit volgens hen geen meerwaarde biedt. Andere vinden dan weer dat Lively overdrijft en zich beter gedeisd had gehouden. Ze speelt immers mee in ‘Café Society’, een prent van Woody Allen. En dat terwijl de regisseur trouwde met zijn adoptiedochter en een andere adoptiedochter seksueel zou hebben misbruikt.

Voor de geïnteresseerden: uiteindelijk werd de ontwerper van het smaragdgroen jumpsuit waarin de blondine verscheen toch achterhaald. Het is een creatie van de Amerikaanse designer Brandon Maxwell.