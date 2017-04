Geen treinverkeer tussen Landen en Hasselt na ontdekking lichaam langs spoor

Brussel / Hasselt / Alken / Sint-Truiden -

Het treinverkeer tussen Alken en Hasselt is zaterdagvoormiddag in beide richtingen onderbroken, nadat een treinbestuurder omstreeks 08.00 uur nabij Sint-Truiden een levenloos lichaam opgemerkt had langs het spoor. Dat is vernomen bij spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. De hinder zal wellicht de hele voormiddag aanhouden.