Vicewereldkampioen Delaveau wint allereerste JumpingClash Challenge in Antwerpen

Antwerpen - De Franse vicewereldkampioen Patrice Delaveau heeft vrijdag aan de Antwerpse dokken de allereerste JumpingClash Challenge gewonnen. In de finale was hij met Carinjo de Italiaan Emanuele Gaudiano en Chalou te snel af. Constant Van Paesschen haalde de halve finale en werd vierde.

De eindstrijd van de JumpingClash Challenge bestaat uit een kwart-, halve- en finale. Vier ruiters waren dankzij hun plaats op de wereldranglijst rechtstreeks voor de kwartfinales geplaatst. Dat waren de Duitsers Daniel Deusser (FEI-3) en Christian Ahlmann (FEI-4), de Canadees Eric Lamaze (FEI-5) en de Fransman Simon Delestre (FEI-6). Alle vier de toppers verloren hun kwartfinale tegen een kwalificatieruiter.

Bij de laatste acht zat één Belgisch duo: Constant Van Paesschen met de 9-jarige hengst Isidoor. Zij schakelden in de kwartfinales Eric Lamaze, de olympische kampioen van Peking 2008, en Houston uit. In de halve finales kon de Belgische combinatie met een foutloze rit in 52.91 niet op tegen de 50.42 van Delaveau. Gaudiano plaatste zich voor de finale door een snellere foutloze ronde te rijden dan de Braziliaan Pedro Veniss met For Felicila.

In de finale toonde Delaveau zich met een ronde zonder springfouten en een razendsnelle 29.25 ruim beter dan zijn Italiaanse concurrent, die foutloos binnenkwam na 33.46.