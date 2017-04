Aubergine, havik, vulkaan

T

ijdens een afschuwelijke nachtmerrie droomde ik van een vloedgolf die over ons huis gespoeld was. Het wilde water drong langs alle kanten binnen.

Toen ik uit m’n nare droom wakker schoot, hoorde ik ook letterlijk een hels lawaai van kolkend water.

<center>* * *</center>

Elk levend wezen op aarde moet het doen, er is geen ontsnappen aan - slapen. Mensen die uitgerust zijn of vermoeid, jongelui en ouderen, gezonde en ongezonde mensen, vriend zowel als vijand, links of rechts, Noord- en Zuid-Koreanen, ketters en gelovigen. Ze verschillen in vele opzichten van elkaar, behalve in de behoefte om op tijd en stond hun bed op te zoeken.

<center>* * *</center>

Was er een onverwachte onweersbui overgetrokken zodat de dakgoten het regenwater niet meer konden slikken?

Ik sprong angstig uit m’n bed, trok de gordijnen open en merkte buiten niets van een donderbui. Hemelse rust. Een ochtendgloren met vogels die geestdriftig de zieltjes uit hun lijf zongen. Geen druppeltje aan de lucht.

<center>* * *</center>

Ook dieren moeten slapen – honden en katten, vogels en vissen, olifanten en muizen. Elke nacht hoor ik onze viervoeters snurken. Toen we nog een goudvis hadden, zag ik die op zijn voorste vinnen op de bodem van zijn bokaal rusten.

Het is eigenlijk een enorme tijdsverspilling dat we op die manier een derde of vierde van ons leven op inactief staan. Waarom moeten we zo lang slapen? Had de natuur niet iets kunnen bedenken zodat we in kleinere pauzes konden recupereren, of het misschien zelfs helemaal zonder slaap doen?

Maar om te kunnen dromen moet een mens slapen, misschien was dat de bedoeling?

<center>* * *</center>

Mijn jongste zoon die net was opgestaan, maakte zich ook zorgen over het kabaal. We controleerden of er ergens een kraan openstond, een badkuip of douche overliep. Pas toen ik m’n oor tegen een radiator legde, wist ik waar de oorzaak gezocht moest worden.

Ik holde naar beneden, naar de kelder. Gelukkig vond ik geen water op de vloer. Waarom briesten de verwarmingsbuizen toch zo heftig? Op dit vroege uur durfde ik niemand te bellen.

Het was moeilijk om de slaap opnieuw te vatten terwijl de buizen in morse boodschappen over woelig water naar de slaapkamer bleven sturen.

<center>* * *</center>

De avond voordien had ik met mijn zoon op een website een leuk Japans jasje gezien. Op de voering stond een patroon met drie afbeeldingen. Ik kon enkel een aubergine herkennen. Mijn jongste zag ook een vulkaan en wist plots waar het over ging: “Japanners geloven dat wanneer een aubergine, havik en de Fuji-berg op Nieuwjaar in je droom voorkomen, je een geweldig jaar staat te wachten.”

<center>* * *</center>

Nadat ik eindelijk weer in slaap was gevallen, beleefde ik de wildste dromen. Eerst over een vreemd beeldje met het ronde hoofd van een traditionele Japanse kokeshi-pop en een lijf dat uit computeronderdelen bestond. Even later was het kunstwerkje al in m’n bezit.

Daarna volgde een ontmoeting met een oude vriend, ergens op vakantie op een zuiderse plek die ik niet herkende. Ik merkte dat hij de helft van zijn bovenste tanden was kwijtgeraakt.

Alle mogelijke figuren, landen en voorwerpen passeerden de revue. In het rijtje vielen de aubergine, havik en vulkaan door hun afwezigheid op.

<center>* * *</center>

Mijn trouwe loodgieter wist onmiddellijk wat er aan de hand was toen ik hem belde – te lage druk, water tekort. Hij legde uit hoe ik door aan enkele kraantjes te draaien de dorst van de verwarmingsinstallatie kon lessen. Einde nachtmerrie.

<center>* * *</center>

Op het internet wordt uitgelegd hoe Japanners zich op hun nieuwjaarsdroom voorbereiden. Voor ze gaan slapen leggen ze afbeeldingen van een aubergine, havik en de Fuji-vulkaan onder hun kussen. En ook een van een tapir, want dat dier verslindt slechte dromen mocht de nieuwjaarsdroom tegenvallen.

<center>* * *</center>

lenteregen –

nu ontkiemen de zaadjes

van de aubergine

Matsuo Basho (1644–1694), ‘Basho,

The Complete Haiku’(2008), Nr. 629

<center>* * *</center>

Het is natuurlijk bijgeloof, maar stel dat binnen een dikke acht maanden een havik door m’n droom vliegt, met de Fuji-berg op de achtergrond en een aubergine op mijn bord…

Ik bereid me erop voor. Zonder lenteregen immers straks geen aubergines.

Good luck en tot ziens,

Uw trouwe dienaar, FB