Faes en Heerenveen verslaan het Willem II van Oulare met kleinste verschil

Brussel - Heerenveen heeft vrijdagavond een nipte 1-0 overwinning geboekt tegen Willem II op de 32e speeldag in de Nederlandse Eredivisie. De Zweed Sam Larsson kroonde zich als enige doelpuntenmaker tot matchwinnaar. Er kwamen in totaal vijf Belgen in actie.

Dat waren Stefano Marzo en Wout Faes bij Heerenveen en Dries Wuytens, Funso Ojo en Obbi Oulare bij Willem II. Het hadden er zelfs zes kunnen zijn, maar Jordy Croux zat een gele schorsingsdag uit bij de bezoekers uit Tilburg. De eerste helft betekende een potje eenrichtingsvoetbal van Heerenveen. De Friezen gingen dan ook verdiend de rust in met een voorsprong dankzij een doelpunt van de Zweed Sam Larsson (40.). Ook in de tweede helft toonde Heerenveen zich de betere ploeg, maar de score liep desondanks niet verder op. Van de vijf Belgen werd enkel Dries Wuytens, met zijn wissel in de 83e minuut, vroegtijdig naar de kant gehaald werd. Heerenveen blijft ondanks de overwinning op de achtste plaats staan met 43 punten. Willem II staat iets lager op de elfde plaats met 36 punten.

In de Franse Ligue 2 ging Baptiste Guillaume met Straatsburg op bezoek bij Laval. De thuisploeg kwam op voorsprong via Dylan Saint-Louis (41.), maar in de tweede helft kon Straatsburg de scheve situatie nog rechttrekken via doelpunten van Jérémy Blayac (51.) en Khalid Boutaïb (62.). Guillaume werd zeven minuten voor tijd naar de kant gehaald. Dankzij de overwinning komt Straatsburg voorlopig naast Brest aan de leiding van het klassement. Brest komt wel zaterdag nog in actie tegen Amiens. De eerste twee plaatsen geven recht op promotie naar de Ligue 1. Lens en Nîmes staan met nog vier speeldagen te gaan gedeeld derde op vier punten van de leiders.