Cafébaas bedenkt geniaal plan om wet te omzeilen

In India is het sinds begin april verboden om alcohol te verkopen in een straal van 500 meter van autowegen. Een cafébaas die een zaak heeft op amper 30 meter daarvandaan, bedacht een wel zeer creatieve oplossing om de wet alsnog na te leven.

Niet alleen Belgen zijn goed in het vinden van hiaten in wetgevingen, ook de Indiërs kunnen er wat van. De omstreden wet uit de Indische grondwet stelt dat “geen zaak waar alcohol wordt verkocht zich mag bevinden binnen een afstand van 500 meter van de buitengrens van een autoweg”. Er werd niet gespecificeerd hoe die afstand precies gemeten moest worden, en dat bracht de cafébaas van Aishwarya Bar, in de zuidwestelijke Indiase staat Kerala, op een ideetje.

“We hebben een uitgebreide weg aangelegd om de bar te bereiken”, zei Shiju P, de cafébaas aan Indiase media. En die uitgebreide weg mag letterlijk worden genomen: klanten die iets willen drinken in Aishwarya Bar moeten daarvoor eerst een doolhof van 250 meter doorwandelen. De achterdeur van de bar is nu de voordeur geworden.

“Aangezien je het doolhof twee keer moet doorlopen om van de dichtstbijzijnde autoweg naar het café en terug te gaan, komt dat dus neer op 500 meter”, aldus de cafébaas. Het doolhof werd op drie dagen gebouwd. “Er is niets illegaals gebeurd: de grond achter de bar en de bar zelf zijn van dezelfde eigenaar.”

Een lokaal Indisch regeringsverantwoordelijke geeft Shiju gelijk: “We meten enkel de wandelafstand, niet die in vogelvlucht. De cafébaas krijgt wel een boete omdat hij de locatie van de ingang van zijn bar wijzigde zonder daarvoor een vergunning aan te vragen.