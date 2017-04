Unizo verontwaardigd over werkzaamheden van Telenet in Zonhoven

Zonhoven -

Werkgeversorganisatie Unizo Limburg is verontwaardigd over de aanpak en de communicatie van Telenet bij de werkzaamheden op 25 en 26 april in Zonhoven. Tijdens die dagen zijn de kabeldiensten (internet, tv en vaste telefonie) niet beschikbaar tussen half acht ‘s ochtends en zes uur ‘s avonds. Volgens woordvoerster van Telenet, Isabelle Geeraerts, is het bedrijf echter heel duidelijk in zijn communicatie.