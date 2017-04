Gehandicapte Valentin had politiehandboeien om toen hij in het water werd gegooid en verdronk

De vier meerderjarigen die verantwoordelijk worden geacht voor de dood van de mentaal gehandicapte jongen Valentin Vemeesch (18) uit Wanze blijven in de cel, zo heeft de raadkamer vrijdag beslist. Intussen is er ook een zesde verdachte opgepakt. Valentin werd wellicht geboeid met de handboeien van de moeder van de enige vrouwelijke verdachte. Zij is politie-inspecteur, zo blijkt nu.

Vier meerderjarige verdachten verschenen vrijdag voor de raadkamer in Hoei. Kilian, de minderjarige, zit nog altijd in een gesloten jeugdinstelling. Geen enkele van de advocaten van de verdachten vroeg de vrijlating van hun cliënt, zodat de raadkamer zoals verwacht hun aanhouding met een maand heeft verlengd. Drie zijn in verdenking gesteld voor mishandeling en moord, eentje enkel voor mishandeling.

Intussen raken meer en meer details bekend over de horror die de gehandicapte jongen heeft doorstaan alvorens hij in het ijskoude water van de Maas werd gegooid.

Volgens de Waalse krant La Meuse, die een bron dicht bij het onderzoek citeert, was hij geboeid op de rug toen hij uit het water werd gehaald. Met echte politiehandboeien. De moeder van Belinda, de enige vrouwelijke verdachte in dit dossier, is politie-inspecteur. Mogelijk heeft haar dochter de handboeien van thuis meegenomen. Dat wordt momenteel verder onderzocht.

Intussen is ook een zesde verdachten opgepakt voor verhoor. Wat zijn rol was, is nog niet duidelijk. Maar hij was wel op de plaats waar Valentin in het water werd gegooid.

Uit nieuwe verhoren en uit de autopsie is ook gebleken dat de jongen in de nacht van zijn verdwijning werd meegenomen naar het appartement van Belinda, nabij het station van Hoei. Daar is hij urenlang mishandeld en vernederd.

Toen de jongen werd gevonden op 14 april, droeg hij nog altijd de kledij die hij droeg op de dag van zijn verdwijning.

Het was Dorian D. die als eerste uit de biecht sprak en zijn vrienden verraadde. Alexandre, de oudste, werd als aanstoker aangeduid. In het begin zwegen de verdachten, maar beetje bij beetje begonnen ze toch toe te geven dat er “dingen gebeurd zijn.”

Frieten met curryworsten

Gruwelijke dingen, zo weten we intussen. Uit nieuwe elementen uit het onderzoek blijkt dat Valentin eerst slagen kreeg en dat zijn gezicht en geslachtsdelen werden verbrand met een gasaansteker. Hij is ook misbruikt met een bierflesje.

Toen de verdachten van al dat gemartel honger kregen, bakte Belinda frieten met curryworsten voor iedereen.

Tijdens het eten kregen de beulen van Valentin een nieuw idee. Hij moest urine drinken en vervolgens frieten eten uit een asbak.

Volgens Belinda sliep zij al toen haar vrienden met Valentin vertrokken zijn om hem uiteindelijk in de Maas te duwen, waar hij een vreselijke verdrinkingsdood stierf.

Of dat waar is en wie uiteindelijk waarvoor verantwoordelijk was, zal uit het verdere onderzoek moeten blijken. Want over sommige zaken lopen de verklaringen van de verdachten nogal ver uiteen.

Niet bang om te moorden

Valentin, wiens lichaam vorige week vrijdag werd gevonden, werd al ongeveer een jaar gepest en zelfs mishandeld door Alexandre en twee anderen. De ouders van de jongen waren daar niet van op de hoogte omdat hij er nooit iets over verteld heeft. Maar de speurders vernamen het van een van de verdachten die klikte, wellicht in een poging om zijn eigen vel te redden.

Een vriend van Alexandre verklaarde ook de politie dat hij hem een tijd geleden vertelde “dat het hem niets zou kunnen schelen om iemand te doden.”