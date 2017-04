Bizar: vrachtwagenchauffeur heeft pas na zes kilometer door wat hij achter zich meesleurt

De 34-jarige automobilist Javier A. Diaz is aan de dood ontsnapt nadat hij kilometerslang werd voortgetrokken door een vrachtwagen in de Amerikaanse staat Californië. Een verbaasde ooggetuige kon het incident filmen met zijn smartphone. Pas na ruim zes kilometer had vrachtwagenbestuurder Pete Edward Maestas door dat hij de gecrashte wagen al geruime tijd achter zich meesleurde.

Het was de Amerikaan Brian Steimke die de voertuigen in de gaten kreeg en de beelden maakte. De botsing vond woensdagnamiddag plaats nadat de 62-jarige chauffeur van op de vrachtwagenstrook naar links uitweek toen Diaz hem wilde voorbijsteken. Met zijn armen probeerde de automobilist duidelijk te maken dat hij in de penarie zat, maar uiteindelijk kwam Maestas pas tot stilstand toen hij enkele kilometers verderop het getoeter van verschillende wagens hoorde.

Na het incident vroeg Steimke waarom de truckchauffeur nog zo ver doorreed. “Ik wist niet dat hij vast zat”, antwoordde Maestas, tot verbazing van de ooggetuige. “Wat bedoel je daarmee? Hij hangt vast aan jouw truck!” Ook Jerrone Thomas zag het bizarre incident voor zijn neus gebeuren. “Het leek alsof de chauffeur op geen enkel moment doorhad dat er een probleem was”, verklaarde hij aan lokale media.

Beide bestuurders hielden geen verwondingen over aan het ongeval. Volgens de verkeerspolitie van Californië was er geen sprake van kwaad opzet. Maestas kan wel nog een boete krijgen voor zijn gevaarlijke rijgedrag.