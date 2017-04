Edward Theuns is zijn vijzen kwijt (maar dat is goed nieuws)

De 25-jarige Theuns sloot iets minder dan twee weken geleden zijn voorjaar af in Parijs-Roubaix met een achtste plaats. Zoals bekend brak Theuns een ruggenwervel in de Tour van vorig jaar in de tijdrit naar Le Caverne de Pont d’Arc. Vervolgens werd hij daaraan een eerste keer geopereerd, er werden bouten en plaatjes in zijn rug aangebracht en er wachtte hem een lange revalidatie.

No more hardware for @EdwardTheuns!

Surgery was a success & he should be back on the saddle again in 10-14 days. RT to wish him well. pic.twitter.com/V8CaqNwWFL