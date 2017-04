Deze vrouw is Limburgse ‘Management Assistant van het Jaar’

Hasselt - Domein Bokrijk mag zich gelukkig prijzen: met Stephanie Vandenbosch hebben ze niemand minder dan de management assistant van het jaar in huis. Stephanie studeerde in 2007 af als management assistant op Campus Diepenbeek en slaagde nadien nog met glans voor het postgraduaat Bedrijfskunde en Management. Gisteren haalde de UCLL-alumnus het in de jaarlijkse wedstrijd van Voka – KvK Limburg van vier andere genomineerden.

Stephanie: “Ik ben heel blij met deze prijs, het is een grote blijk van waardering en vertrouwen. Ik ga er elke dag volledig voor en het is heel fijn dat dat erkend wordt. Uit mijn opleiding heb ik het meeste meegenomen: flexibel zijn en plannen en organiseren. Dat gebruik ik echt elk dag.”

Tevreden Domein Bokrijk

De vijf genomineerden schreven zichzelf niet in voor de wedstrijd, maar werden door hun baas aangeprezen en vervolgens door een zevenkoppige jury van experts beoordeeld. Dit jaar kaderde de wedstrijd in het thema ‘vitaliteit’. Liesbeth Kees, directeur domein Bokrijk: “Ik kan me geen betere management assistant voorstellen, het is heel fijn om met haar te kunnen werken in vertrouwen en vriendschap. Ze verdient dit echt 100%.”

Voka Management Assistant Day

Tijdens de Management Assistant Day van Voka – KvK Limburg op 20 april werden de sleutelfiguren en manusjes-van-alles extra in de bloemetjes gezet door keynotesprekers als regisseur Nic Balthazar en cabaretière Els De Schepper. Aan het einde van de dag werd Stephanie Vandenbosch uitgeroepen tot management assistant van het jaar.