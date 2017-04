Thibaut Courtois fit voor topper tegen Spurs: hersteld van enkelblessure

Doelman Thibaut Courtois is hersteld van zijn enkelblessure en heeft deze week getraind. Dat heeft Chelsea-coach Antonio Conte vrijdag op de persconferentie daags voor de halve finale van de FA Cup tegen Tottenham bekendgemaakt.

Courtois miste afgelopen zondag de competitiewedstrijd tegen Manchester United door zijn blessure. De Rode Duivel werd vervangen door de Bosniër Asmir Begovic. De leider in de Premier League zag door de 2-0 nederlaag op Old Trafford Tottenham tot op vier punten naderen. Net de Spurs kijken de Blues zaterdag in de ogen in de halve finale van de FA Cup.