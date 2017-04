PlayStation-date met Brandon Mechele en revaliderende Yohan Boli

Vraag voetbalprofs naar de favoriete bezigheid in hun vrije tijd en je krijgt vaak als antwoord: een spelletje FIFA op de PlayStation. Dé kampioen bij STVV in de voetbalgame is Yohan Boli. We regelden in de Skybar van Stayen een clash tussen hem en een andere Kanarie die het spel onder de knie heeft: Brandon Mechele. Uiteraard spraken we tussendoor over hun toekomst in Sint-Truiden en over de belangrijke duels die eraan zitten te komen voor STVV. Over één ding was het duo het eens: “STVV kan de groepswinst pakken in play-off 2.”