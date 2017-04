Twintiger slaat fuifgangers gebroken oogkas en krijgt 2 jaar cel

As / Tongeren - Een 28-jarige man uit As moet voor twee jaar de cel in voor een vechtpartij tijdens een carnavalsfuif. Hij sloeg daarbij twee mannen zonder aanleiding in het gezicht. De slachtoffers hielden er gebroken oogkassen aan over. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.

De feiten dateren van 2014. Tijdens de carnavalsfuif in As sloegen de stoppen bij de twintiger door. Na een toiletbezoek viel hij twee voorbijganger aan en sloeg hen zonder reden in het gezicht. De twintiger kon niet gestopt worden. Enkele de security wist de man uiteindelijk in bedwang te houden. De twee slachtoffers werden naar spoed gebracht met zware letsels in het aangezicht. Hun oogkassen, kaken en tanden waren gebroken. Tijdens het verhoor verklaarde de dader zeer licht ontvlambaar te zijn omdat hij volledig aan de grond zit. Ook de relatie met zijn vriendin liep op de klippen. De slachtoffers krijgen schadevergoedingen van 11.656 euro en 3.213 euro.

Mes

Verder moest de man zich ook verantwoorden voor bedreigingen aan zijn ex-vriendin. Zo zwaaide hij met een mes in haar richting en dreigde hij haar omver te rijden. Omdat de man niet kwam opdagen tijdens de zitting in maart, werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.