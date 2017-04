Peer lanceert historische website voor 650ste verjaardag

Peer - De stad Peer bestaat 650 jaar en viert dat onder meer met een nieuwe website ‘widdenog’. De website stelt een interactieve geografische tijdslijn van Peer voor, waar landkaarten en luchtfoto’s van de afgelopen vier eeuwen terug te vinden zijn. Iedereen is vrij om zelf plaatsen, tekst of foto’s toe te voegen aan de kaart. Dat meldt de stad in een persbericht.

“Peer heeft een rijke geschiedenis en heel veel onderwerpen uit het verleden van onze stad werden al beschreven. In boeken, in tijdschriften van de heemkundige en culturele kringen, in de media of in artikels allerhande.” Vanaf zondag is het Peerse verleden ook digitaal te raadplegen via de website www.widdenog.be.

Het idee kwam van Ben Creemers uit Wijchmaal bij Peer. Een werkgroep met onder meer de Peerse historicus Thomas Schonkeren werkte het project verder uit. “Op de website vind je een kaart waarop allerlei pinnetjes staan. Als je daarop klikt, krijg je een tekstje met wat inhoud over die locatie en een tijdslijn”, aldus Creemers. “Aan die tijdslijn kunnen mensen dan herinneringen toevoegen, gaande van een filmpje of een foto tot een anekdote.”

Naast bekende historische feiten, kunnen ook alledaagse herinneringen toegevoegd worden. “Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen: ‘Hier hebben wij nog ooit gewoond’, ‘Daar speelden we vroeger altijd tikkertje’ of ‘op die plaats is Eddy Merckx gevallen tijdens de Nacht van Peer’“, besluit Schonkeren.