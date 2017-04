Google Earth in 3D, maar Limburg blijft plat

Google Earth heeft deze week een update gekregen, de eerste in vijf jaar. Daardoor zijn bepaalde locaties te bezichtigen in 3D, als een miniatuurlandschap. Zo kan je het Atomium in Brussel of het Leuvense stadhuis laten oprijzen, maar Limburg blijft volledig plat.

Antwerpen, Leuven, Gent, Brussel, maar ook Londen, Parijs, New York en Rio De Janeiro. Met enkele eenvoudige muisklikken krijgt u een gedetailleerde weergave van de stad en tal van toeristische trekpleisters in 3D, vanuit alle hoeken. Met de shift-knop kan u over de stad heen-en weer zweven. De functie werkt echter nog niet op alle plaatsen. Hasselt bijvoorbeeld, maar ook de andere Limburgse steden, blijven (voorlopig) plat.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere interessante opties. Zo kan u met Voyager een aantal interessante rondleidingen krijgen, bijvoorbeeld in natuur- en dierenparken over de hele wereld. Onderweg krijgt u deskundige uitleg van een gids.

Maar het beste nieuws is wellicht dat Google Earth nu ook rechtstreeks via Chrome te raadplegen is. Mobiel moet er nog wel een app gedownload worden, die enkel werkt op Android. Voor IOS-gebruikers is het nog even wachten op de 3D-versie.

Raadpleeg Google Earth hier (enkel via Chrome).