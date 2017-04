50én Maaseik bezoekt de Eifel op haar mooist

Maaseik - Het voorjaar is zonder twijfel wel het mooiste van alle seizoenen. Het jonge groen, de strak blauwe luchten en het betoverend licht zijn niet alleen voor de schilders en fotografen een reden om er op uit te trekken maar ook voor de senior die het bloed weer voelt stromen en genieten kan van het prille leven.

Dus trokken wij op een zonnige dag met 45 leden naar o.a. het wild- en natuurpark Hellenthal in de Eifel, genoten van een perfecte roofvogelshow, en maakten met een ‘boemeltreintje’ een rondrit door dit goed onderhouden natuurpark. Na de lunch hadden we een zeer aangename rit dwars door de Vulkaaneifel en bezochten het kleine, maar interessante Gietijzeren museum van Jünkerath. In de vulkaanstad Daun genoten we van de zon op een van de terrassen en een smakelijk diner was het besluit van een fijne dag uit. 27 april bezoeken we de steenfabriek Vandersanden in Lanklaar en 11 mei reizen we naar de Museumboerderij in Melderslo en bezoeken de kasteeltuinen van Arcen in Nederland.