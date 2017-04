VIDEO. Campusflik Diepenbeek: “Zatte nonkels die even lawaai maken maar zich op straat gedragen, horen daar bij”

Diepenbeek - Donderdagnacht heeft de Diepenbeekse burgemeester de feestbegeleiders van de studentencampus vergezeld op hun tochten langs de straten die naar koten leidde. Daarmee wil Patrick Hermans de vrijwilligers die proberen de studenten op een ordentelijke manier weer terug ‘kotwaarts’ te loodsen, een hart onder de riem steken.

“We zitten in de eerste week van de presesverkiezingen en dan is het altijd wat drukker dan anders”, zegt Hermans. “Maar we hebben goede afspraken met studenten, buren, onderwijsinstellingen en politie die allemaal mee aan dezelfde koord trekken. Iedereen wil dat de studenten kunnen blijven fuiven, maar tegelijk is ook iedereen er van overtuigd dat dat deftig dient te gebeuren. En dat lukt, sinds we nieuwe en goede afspraken hebben gemaakt, bijzonder goed.”

Donderdagavond sloot Rekinea alvast de eerste grote fuif af zonder één noemenswaardig probleem. “Zatte nonkels die even lawaai maken maar zich op straat gedragen, horen daar bij”, lacht campusflik Elfi Nijssen.

