Mode Dior viert de Japanse lente op de catwalk

Deze week was er in Tokyo de live-show van de Haute Couture Spring Summer 2017 van het Franse modehuis Dior. 'Jardin Japonais', een jurk en ontwerp van Christian Dior uit 1953 met een lentefris bloesemmotief werd gebruikt als inspiratiebron voor de nieuwe collectie. Het geluksnummer van Christian Dior is acht en dus werden speciaal voor de show in Tokyo acht nieuwe creaties ontworpen. De hele show ademde de sfeer van een Japanse tuin en 'secret garden'. Op de catwalk heel dromerige jurken, veel capes en heel fijne afwerkingen met geborduurde bloemen of vogelmotiefjes.